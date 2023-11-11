В московской квартире после угрозы взрыва нашли мумию пенсионера

11.11.2023 | 12:08

Визит незнакомцев в московскую квартиру, настороживший соседей, а также угроза взрыва газа помогли сотрудникам правоохранительных органов найти мумию пенсионера, который расстался с жизнью более четырех лет назад. Об этом сообщает MK.RU.

9 ноября жительница дома на Краснодонской улице выходила из своей квартиры на девятом этаже и столкнулась с двумя неизвестными на лестничной клетке, которые быстро ретировались. Она забеспокоилась, поскольку двумя днями ранее некий мужчина восточной национальности интересовался у нее по телефону, живет ли кто-нибудь в квартире по соседству. На тот момент соседская входная дверь уже была увешана уведомлениями о задолженностях.

Супруг женщины позвонил в полицию. Приехавший на место участковый заглянул в квартиру, откуда предположительно вышли двое незнакомцев. Он обнаружил на диване останки мужчины 1953 года рождения, а также включенный газ на кухне, который могли оставить недавние гости.

Полиции удалось установить личность хозяина квартиры: он был выходцем с Украины, состоял на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД) с диагнозом «шизофрения», жил один. У него есть судимость за хранение и применение оружия в отношении работника милиции при оказании сопротивления.

По одной из версий, жители многоквартирного дома не замечали странного запаха из квартиры, поскольку в ней было открыто окно.

Ранее сообщалось, что рой ос изжалил полицейских при задержании преступника, который угонял машины, угрожая водителям ножом. Патрульные настигли преступника и повалили на землю прямо рядом с осиным ульем.