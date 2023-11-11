Почти 20 вагонов сошли с рельсов в российском регионе из-за вмешательства

11.11.2023 | 11:45

В Рязанской области утром 11 ноября сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда, сообщает Московская железная дорога в Telegram-канале.

Инцидент произошел в 7:12 по московскому времени на Рыбное — Блокпост. МЖД утверждает, что причиной стало «вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Также сообщается о пострадавшем машинисте, он получил незначительные травмы.

МЖД уточнила, что сход вагонов не повлиял на движение пассажирских и пригородных поездов, также нет угрозы экологии.

«Для ликвидации последствий схода на место отправлены восстановительные поезда со станций Рыбное, Воскресенск, Рязань. Создан штаб для координации действий по ликвидации последствий схода», — добавили в пресс-службе дороги.

В конце июня в Москве рядом со станцией Бирюлево-Товарная с рельсов сошли шесть вагонов с цементом.