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В стране и мире

Почти 20 вагонов сошли с рельсов в российском регионе из-за вмешательства

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В Рязанской области утром 11 ноября сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда, сообщает Московская железная дорога в Telegram-канале.

Инцидент произошел в 7:12 по московскому времени на Рыбное — Блокпост. МЖД утверждает, что причиной стало «вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Также сообщается о пострадавшем машинисте, он получил незначительные травмы.

МЖД уточнила, что сход вагонов не повлиял на движение пассажирских и пригородных поездов, также нет угрозы экологии.

«Для ликвидации последствий схода на место отправлены восстановительные поезда со станций Рыбное, Воскресенск, Рязань. Создан штаб для координации действий по ликвидации последствий схода», — добавили в пресс-службе дороги.

В конце июня в Москве рядом со станцией Бирюлево-Товарная с рельсов сошли шесть вагонов с цементом.

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Источник — lenta.ru
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