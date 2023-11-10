Сетевое издание|18+|Пятница|10 ноя 2023|16:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Владимир Колокольцев поздравил полицейских с праздником

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев торжественно поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником.

На церемонии он озвучил указы Президента РФ о награждении отличившихся полицейских и присвоении им специальных званий.

Глава министерства отметил, что в условиях непростой оперативной обстановки многое делается для обеспечения правопорядка в стране, выполняются крайне ответственные задачи в зоне проведения СВО, на территории новых субъектов и других приграничных регионов.

«Предотвращено и раскрыто множество тяжких и особо тяжких преступлений, выявлены и задержаны десятки участников диверсионно-разведывательных групп и их пособников, провокаторов, экстремистов. Изъято большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ», - рассказал Владимир Колокольцев.

Он поблагодарил полицейских за службу и профессионализм и выразил уверенность в том, что сотрудники, получившие специальные звания, оправдают доверие.

Также на церемонии стали известны победители конкурсов «Открытый взгляд», «Щит и лира», «Доброе слово» и лауреаты премий Министерства внутренних дел.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео МВД РФ
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте