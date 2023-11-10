Владимир Колокольцев поздравил полицейских с праздником

10.11.2023 | 16:11

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев торжественно поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником.

На церемонии он озвучил указы Президента РФ о награждении отличившихся полицейских и присвоении им специальных званий.

Глава министерства отметил, что в условиях непростой оперативной обстановки многое делается для обеспечения правопорядка в стране, выполняются крайне ответственные задачи в зоне проведения СВО, на территории новых субъектов и других приграничных регионов.

«Предотвращено и раскрыто множество тяжких и особо тяжких преступлений, выявлены и задержаны десятки участников диверсионно-разведывательных групп и их пособников, провокаторов, экстремистов. Изъято большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ», - рассказал Владимир Колокольцев.

Он поблагодарил полицейских за службу и профессионализм и выразил уверенность в том, что сотрудники, получившие специальные звания, оправдают доверие.

Также на церемонии стали известны победители конкурсов «Открытый взгляд», «Щит и лира», «Доброе слово» и лауреаты премий Министерства внутренних дел.