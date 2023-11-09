В России за участие в СВО помиловали преступника, шесть часов убивавшего свою девушку. Что об этом известно?

09.11.2023 | 11:39

В России помиловали участвовавшего в СВО Владислава Канюса, приговоренного ранее к 17 годам колонии строгого режима за жестокое убийство 23-летней студентки Веры Пехтелевой, над которой он издевался шесть часов в своей квартире, а полиция игнорировала звонки соседей.

Как пишет «Коммерсантъ», о помиловании Канюса сообщила прокуратура Ростовской области в ответ на запрос отца Пехтелевой.

«27.04.2023 Канюс В.Р. помилован с освобождением 28.04.2023 от дальнейшего наказания и снятием судимости», - сообщили в прокуратуре Ростовской области.

На следующий день после указа о помиловании, 28 апреля, Канюс «убыл в распоряжение» Главного управления ФСИН по Ростовской области, сообщали в ведомстве. Однако в ответе прокуратуры говорится, что Канюс не отбывал наказание в колонии Ростовской области, как ранее заявлял ФСИН.

Летом 2023 года мать убитой студентки Оксана Пехтелева получила от знакомых фотографии, на которых приговоренный к 17 годам лишения свободы преступник позировал в камуфляже с оружием в руках. Уже в сентябре россиянка заявила, что Канюс вышел на свободу и «постит фотографии с похода на шашлыки».

«Мой ребенок, извините, гниет в земле. Я лишена жизни. Это плевок в мой адрес, в адрес тех матерей, у которых [детей] точно так же жестоко убили. Нас очень много по всей стране, мы не знаем, что делать (...). Как с этим жить?» - отметила мать убитой студентки Оксана Пехтелева.

КАНЮС ИЗБИЛ, ИЗНАСИЛОВАЛ И ЗАДУШИЛ ПЕХТЕЛЕВУ ШНУРОМ ОТ УТЮГА

Владислав Канюс убил 23-летнюю россиянку в Кемеровской области в январе 2020-го года. Тогда мужчина узнал о новых отношениях своей бывшей девушки Веры Пехтелевой. Когда студентка приехала забирать вещи из квартиры, он избил ее подручными предметами, а также порезал ножом. На теле убитой россиянки насчитали более 100 гематом, ран и различных травм и ушибов.

Перед смертью преступник изнасиловал Пехтелеву и задушил шнуром от утюга, издевательства над девушкой продолжались шесть часов.

Во время издевательств над Пехтелевой соседи семь раз пытались вызвать полицию, так как слышали громкие женские крики. Следствие установило, что трое диспетчеров получили сообщения о драке в общежитии, но не прослушали аудиозаписи и не сообщили о произошедшем оперативным нарядам, а полицейские должным образом не отреагировали на данные о возможном преступлении.

В 2022 году Кемеровский областной суд приговорил Канюса к 17 годам лишения свободы за убийство с собой жестокостью. Преступник вину не признал и отказался сотрудничать со следствием.

Суд также назначил условные сроки пятерым сотрудникам полиции, не приехавшим после вызова соседей. Их признали виновными по статье о халатности, повлекшей смерть человека.