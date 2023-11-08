Чиновники рассказали россиянам о пользе «дырок в полу» вместо унитазов

08.11.2023 | 16:52

Чиновники из Красноярска объяснили отсутствие унитазов в туалете пользой установленной вместо них чаш Генуя — напольных унитазов. Об этом сообщает Telegram-канал «Проспект мира».

После ремонта в туалете на территории экопарка «Гремячая Грива» там остались «дырки в полу» вместо обычных унитазов, что возмутило горожан.

В ответ на это в агентстве по туризму Красноярского края заявили, что справлять нужду таким образом лучше.

«Использование чаши Генуя считается более полезным, физиологичным, чем использование обычного унитаза в положении сидя. Также это один из самых гигиеничных видов унитазов для общественных мест», — рассказали в ведомстве.

Ранее в поселке Дзержинского в Лужском районе Ленинградской области установили биотуалеты посреди поля. Местные жители предположили, что кабинки в необычном месте — арт-объекты, однако в администрации поселка объяснили, что туалеты настоящие и были установлены для участников спортивного мероприятия, которое проводится в поле.