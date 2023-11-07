Пожилой россиянин выстрелил в двух сыновей из-за отсутствия у них работы и денег

07.11.2023 | 11:47

На Урале 72-летний отец выстрелил в 46-летнего и 51-летнего сыновей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел в Туринской Слободе. Пенсионер поругался с мужчинами, так как они не работают и пользуются его деньгами.

Он сильно разозлился, достал ружье и стал стрелять. Младший сын получил ранение живота, а старший — руки.

Отмечается, что 46-летний потерпевший не выжил. Отца уже задержали. Он объяснил, что хотел просто воспитать мужчин, но не собирался расправляться с ними.

Ранее стало известно, что в Башкирии девятилетний ребенок напал с топором на сотрудника МВД.