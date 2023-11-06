Сетевое издание|18+|Понедельник|6 ноя 2023|14:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Ученые ошиблись в оценках магнитной бури и недооценили ее мощность

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Ученые ошиблись в расчетах мощности магнитной бури 5 ноября. Об этом завили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

В сообщении отмечается, что неправильно оценили вспышку на Солнце и рассчитали скорость выброшенного 3 ноября потока плазмы, который впоследствии значился как рядовой. Однако облака газа прошли расстояние в 150 миллионов километров от Солнца всего за двое суток и ударили по магнитному полю Земли на сутки раньше и с существенно большей силой.

«Соответственно, и скорость, и мощность выброса, как теперь понятно, были оценены абсолютно неправильно, хотя это все равно не объясняет, как столько слабая причина смогла вызвать бурю наблюдаемого уровня», — говорится в сообщении.

Магнитная буря внезапно накрыла Землю вечером 5 ноября. Специалисты Института прикладной геофизики (ИПГ) указали на то, что степень возмущенности магнитного поля оперативно возросла до уровня G3, что по научной классификации означает «сильно».

Также сообщалось, что магнитная буря вызвала редкое полярное сияние на юге России. Так, Красное свечение могли наблюдать жители Крыма, Ростовской и Воронежской областей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте