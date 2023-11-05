Сетевое издание|18+|Воскресенье|5 ноя 2023|17:03
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Ученые назвали причину разбитости и усталости после ночного сна

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Специалисты Керманшахского университета медицинских наук заявили, что усталость и разбитость после ночного сна может быть признаком тревожного и депрессивного расстройств. Результаты исследования ученые опубликованы в издании ScienceDirect.

Ряд людей после полноценного ночного сна ощущают утомление, снижение внимания и апатию, несмотря на то, что мозг и тело находились в состоянии покоя. Такое необычное явление называется парадоксальной бессонницей.

При достаточном количестве отдыха человек чувствует себя так, будто не спал всю ночь. Люди, страдающие парадоксальной бессонницей, могут запомнить детали окружающей обстановки ночью с точностью человека, который бодрствовал.

Причина возникновения такой бессонницы пока не установлена. Ученые предположили, что негативная обстановка для сна (яркий свет, шумы) и употребление кофеина могут спровоцировать это состояние.

При этом парадоксальная бессонница может возникать вследствие заболеваний психики - тревожного и депрессивного расстройств. Эти заболевания могут сопровождаться чрезмерной активацией нервной системы.

Ученые порекомендовали создать комфортную атмосферу для сна - выключить свет, отказаться от алкоголя и кофе, устранить источники постороннего шума.

Специалисты также подчеркнули важность когнитивно-поведенческой психотерапии. Она основывается на преодолении когнитивных искажений (например, мыслей, убеждений и установок) и улучшении эмоциональной саморегуляции.

Ранее сомнолог Роман Бузунов рассказал, что поздней осенью и зимой людям трудно просыпаться даже в привычное время из-за сокращения светового дня. По его словам, циркадные ритмы можно корректировать. Поздней осенью можно использовать искусственное освещение, чтобы обманывать организм.

Вечером, начиная с пяти часов, можно носить солнцезащитные очки, в семь - закрывать шторы, посоветовал врач. По его словам, мозг будет думать, что наступила ночь.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте