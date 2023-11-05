Россиянам захотели давать выбор при покупке топлива на АЗС

05.11.2023 | 16:05

В российское законодательство необходимо внести поправки, которые будут запрещать продажу только премиального дизельного топлива на АЗС, считает вице-премьер Александр Новак. Он поручил подготовить соответствующие изменения в нормативной базе и сообщил об этом журналистам ТАСС в кулуарах международной выставки-форума «Россия».

Новак отметил, что премиальное топливо должно продаваться на заправках только при наличии стандартного. Таким образом у человека будет выбор, объяснил он.

Вице-премьер добавил, что высокие цены на топливо фиксируются как раз на тех АЗС, где для покупки доступно только дорогое брендированное топливо.

В конце августа владельцы независимых сетей АЗС пожаловались на невозможность удерживать цены на уровне заправок от крупнейших нефтяных компаний. По их оценкам, проводить такую ценовую политику нефтяникам позволяли другие доходы, за счет которых сдерживался негативный эффект убытков от розничных продаж.

К концу октября резкий рост цен затормозился, однако из-за увеличения налогов и политики правительства по сдерживанию цен, для нефтяных компаний розничный бизнес начал приносить заметные убытки. Например, компания «Татнефть» заявляла, что получает 10 рублей убытка с продажи каждого литра Аи-92 и три рубля - с продажи литра дизельного топлива.