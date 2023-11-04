Сетевое издание|18+|Суббота|4 ноя 2023|13:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В главном музее МВД курсанты рассказали о земляках-героях

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В субботу, 4 ноября, в России отмечается государственный праздник - День народного единства, который учрежден в память о важнейших исторических событиях 1612 года.

«В тяжелейшие времена раскола и междоусобиц многонациональный народ нашей страны объединился, чтобы сохранить независимость и государственность России. Однако этот праздник призывает граждан нашей многонациональной Родины помнить не только о том, что происходило более 400 лет назад, но и о том, что сегодня процветание современной России зависит от сплоченности и духовного единства всех населяющих ее народов.

Среди тех, кто защищает наше государство, стоит на страже закона и порядка, - сотрудники органов внутренних дел. Полицейские со всех уголков страны днем и ночью выполняют задачи по борьбе с преступностью, оберегают граждан от криминальных посягательств, обеспечивают безопасность и спасают людей в экстремальных ситуациях.

Самоотверженной службе сотрудников полиции посвящены рассказы курсантов Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя, представленные в видеопроекте, который подготовлен ко Дню народного единства пресс-центром МВД России совместно с Центральным музеем министерства. Символично, что главный ведомственный музей был открыт именно в этот день более 40 лет назад - 4 ноября 1981 года.

Курсанты рассказали о сотрудниках органов внутренних дел из разных регионов, о своих земляках, в разные годы защищавших наших сограждан. О милиционерах и полицейских, которые вставали на пути преступников и вступали в схватку со злом, не считаясь с риском для собственной жизни», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте