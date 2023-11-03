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В стране и мире

В российском городе захотели направить полицию на борьбу с пенисами

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Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов захотел направить полицию на борьбу со снежными пенисами, которые лепят жители российского города. Об этом сообщает «Коммерсант».

По словам чиновника, если фигуры из снега «кого-то оскорбляют», значит, это административное правонарушение. «Привлекать правоохранителей и сносить. Это провокация, и надо с этими людьми бороться, в том числе общественности»,— заявил Бубнов.

При этом замглавы города добавил, что до вопроса журналистов не знал о таких скульптурах.

Ранее сообщалось, что жители Екатеринбурга начали массово лепить пенисы из снега. В сети появилось множество фото подобных построек. Фигуры фаллосов начали появляться во дворах жилых домов, учебных заведений, на детских площадках и капотах машин.

Флешмоб начался после того, как коммунальные службы с помощью трактора снесли первый снежный пенис, назвав это обычной уборкой снега.

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Источник — lenta.ru
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