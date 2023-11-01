В России стало не хватать таксистов

01.11.2023 | 15:44

В России стало не хватать водителей и автомобилей такси экономкласса. Из-за дефицита на рынке стоимость услуг начала расти, сообщает газета «Известия».

Согласно отчету «Яндекс.Такси» за III квартал 2023 года, в России выросла доля повышенных тарифов на такси. Валовая стоимость заказов выросла до 299 миллиардов рублей (плюс 51 процент). Тенденцию объяснили притоком автомобилей более высокого класса, нехваткой транспорта для экономсегмента и сохраняющейся нехваткой водителей на российском рынке. Спрос со стороны пользователей растет, а приток работников сократился на 15 процентов, добавили в компании.

Нехватку водителей объясняют возросшими требованиями к ним. Согласно «закону о такси», таксопарки обязаны передавать ФСБ данные о перевозках и местоположении автомобиля, а водители должны покупать полис ОСАГО по тарифу для перевозчиков, который в 10-12 раз выше стандартного.

Представители такси «Максим» заявили, что из-за госрегулирования отток водителей достиг 30 процентов. Новый закон отсекает подработчиков, предъявляя к самозанятым водителям те же критерии, что и к таксопаркам, и эти требования чрезмерно затратны и неисполнимы для физлиц. Работать на своем автомобиле стало экономически нецелесообразно, отметил управляющий директор «Ситимобил» и «Таксовичкоф».

По словам руководителя службы исследований hh.ru Марии Игнатовой, вакансий для водителей такси почти в полтора раза больше (54 процента), чем в 2022 году. Приток водителей в такси в последние месяцы значительно ослаб: не хватает в том числе мигрантов, а заменить их часто некем, добавила исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская.

Если кредиты и лизинг продолжат дорожать, средний чек на перевозки вырастет в 1,4-1,8 раза и через год-два «такси станет услугой для избранных». Учитывая предновогоднюю волну и вероятный дефицит машин на линии, эпоха дешевого такси закончится, объяснил председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

В Министерстве транспорта опровергли информацию о кратном росте цен на такси по всей России и пообещали проанализировать ситуацию со стоимостью этих услуг совместно с представителями Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Поводом для вмешательства стали сообщения о резком росте цен: по словам замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимира Луговенко, стоимость поездки в такси в некоторых регионах России по итогам сентября выросла от 1 до 44 процентов.