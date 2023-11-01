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В стране и мире

Россиян предупредили о риске потерять сотни тысяч рублей при покупке машины

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После вступления в силу очередных изменений в постановление правительства, регулирующее правила уплаты утильсбора, россиян ждут новые риски при покупке машины по параллельному импорту. На это обратило внимание Autonews.

Теперь в некоторых случаях кроме стоимости самой машины придется дополнительно оплатить существенный утильсбор.

В целом с августа ставка утильсбора для импортных машин существенно выросла. Так, за каждую машину с объемом двигателя от 2 до 3 литров придется заплатить 844 тысячи рублей, за транспортное средство с двигателем объемом от 3 до 3,5 литра - 970 тысяч рублей, более 3,5 литра - 1,25 миллиона рублей. Однако если автомобиль на территорию Таможенного союза ввозит физическое лицо, ставка составляет всего 3400 рублей (это распространяется на машины с объемом двигателя до 3 литров и электромобили).

Однако с конца октября, когда вступили в силу изменения в постановлении, если автомобиль, купленный частным лицом за границей и оформленный им на себя в России, был им перепродан в течение 12 месяцев со дня первоначальной регистрации, это будет считаться коммерческой деятельностью. То есть в таком случае собственнику придется доплатить разницу в ставке утильсбора для физических или юридических лиц. За машину с объемом двигателя до 1 литра разница составит 77,8 тысячи рублей, до двух литров - 302,6 тысячи рублей, а за автомобиль с еще более мощным двигателем придется платить уже 841,4 тысячи рублей.

Согласно недавнему прогнозу ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), в четвертом квартале 2023 года ожидается падение спроса на новые легковые автомобили на 5-10 процентов по сравнению с результатами третьего квартала. Специалисты отметили, что в годовом выражении продажи в четвертом квартале вырастут примерно вдвое. Однако такой рекордный рост объясняется самой низкой базой.

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Источник — lenta.ru
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