Полицейские спасли тысячу кошек от продажи на мясо

30.10.2023 | 16:23

В Китае полицейские спасли более тысячи кошек, которых собирались пустить на мясо для последующей продажи магазинам и ресторанам. Об этом сообщает The Paper.

По версии издания, активисты-зоозащитники узнали, что неизвестные ловили кошек в деревянные коробки при помощи приманок и в них держали животных на кладбище. В течение шести дней они наблюдали за происходящим, а когда коробки погрузили в грузовик, они сообщили об этом полиции.

Правоохранители оперативно отреагировали на сообщение и сумели перехватить автомобиль на востоке страны, недалеко от города Чжанцзяган. Как выяснилось, животных везли на бойню, а их мясо намеревались использовать для производства сосисок и отбивных, а затем продавать под видом баранины и свинины.

Всех кошек удалось спасти, их временно разместили в приюте для животных. Сейчас правоохранители выясняют, попали ли в клетки только бездомные звери или среди них есть и домашние кошки.

Эта новость в очередной раз подняла вопрос об использовании в пищу кошачьего мяса в Китае. Незаконные бойни, куда часто попадают не только уличные, но и домашние животные, уже не раз становились причиной скандалов в Азии. Кроме возмущения зоозащитников, бойни вызывают беспокойство и в части норм санитарного контроля пищевых продуктов.

Ранее мужчина из Вьетнама рассказал, что за восемь месяцев похитил около 1500 кошек для ресторанов, которые готовят блюда из кошачьего и собачьего мяса. 47-летний Нгуен Хоанг Чау стал частью подпольной сети похитителей, которые занимаются ловлей домашних животных и продают их специализированным фабрикам-бойням.