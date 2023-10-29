29.10.2023 | 14:31

«Почта России» собралась избавиться от своих исторических зданий ради погашения долгов. О возможной продаже недвижимости рассказал генеральный директор компании Михаил Волков, пишут «Ведомости».

Речь в основном идет об объектах культурного наследия и расположенных в центрах городов памятников архитектуры, которые находятся на балансе «Почты России», пояснил Волков. Например, комплекс зданий Главпочтамта на Мясницкой улице (бывшего Московского императорского почтамта и телеграфа площадью 37 тысяч квадратных метров) в центре Москвы и Главпочтамта (26 тысяч квадратных метров) в Санкт-Петербурге.

«Их очень сложно просто перестроить, а вложить денег нужно очень много - значительно больше, чем в простой объект, потому что есть очень много требований и ограничений», - рассказал глава компании. Сколько всего подобных зданий принадлежит компании, точно не известно. Эксперты предполагают, что их около 30.

Волков допускает, что некоторые такие активы могут быть выставлены на торги. По его словам, в 2023 году «Почта России» начала реализовывать непрофильные активы - это один из способов погашения накопленных долгов.

Оценить все объекты «Почты России», которым нужна реконструкция, эксперты «Ведомостей» затруднились. Комплекс в Москве может стоить 1,6 миллиарда рублей, а в Санкт-Петербурге - до 1 миллиарда рублей, считает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Оба объекта нуждаются в масштабном ремонте, так как в нынешнем виде их невозможно использовать в качестве офисных центров, уточнил партнер Nikoliers Игорь Темнышев.

Партнер NF Group Станислав Бибик видит логичным отдать эти здания под жилье, офисы или общественные пространства.

Ранее отделения «Почты России» предложили ремонтировать за счет маркетплейсов. В Минцифры рассказали, что сейчас ведомство работает над формулой, по которой будет высчитываться инфраструктурный платеж - законопроект о его введении может затронуть примерно 28 тысяч почтовых отделений.