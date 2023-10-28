В продукты для россиян захотели добавлять насекомых

28.10.2023 | 13:05

В России планируют наладить производство еды с мукой из сверчков — о том, что производители захотели добавлять в продукты муку из этих насекомых, сообщают «Известия».

По данным издания, первые линии производства уже тестируются в Московской области и Ставропольском крае. Изготовители отмечают, что по содержанию белка мука из насекомых в разы превосходит обычную.

«В сверчковой муке содержится до 75 граммов белка в 100 граммах продукта. В обычной муке от 2 до 5 граммов белка. Кроме того, содержится железа больше, чем в говяжьей печени», — заявил бизнесмен со Ставрополья Антон Стокоз.

Отмечается, что сверчковую муку планируют добавлять в такие продукты как конфеты, печенье и макароны.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что россияне могли бы оценить мясо личинок мух, если правильно его преподнести. А в 2021 году Российский союз промышленников и предпринимателей предложил стимулировать производство мяса из насекомых. В союзе настаивали, что этот рынок перспективен, но потребует госучастия.