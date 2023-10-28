Россиянам назвали способы сэкономить на счетах за воду

28.10.2023 | 10:35

С наступлением холодов существенно возросли счета за коммунальные услуги, в том и числе и за пользование водой. О том, как экономить воду, чтобы платить за нее меньше, в беседе с «Лентой.ру» рассказал коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Звягинцев.

Самые большие неприятности, по его словам, могут доставить текущий кран или унитаз. «Оплата за 2-8 кубометров воды в сутки улетит из вашего кошелька в случае неисправности механизма. И это только в сутки! Своевременный ремонт сантехники в доме позволит вам не платить за напрасно вылитую воду», — поделился специалист.

Сэкономить до нескольких сотен рублей в месяц позволит и разумное потребление воды. «Основные рекомендации следующие: выключайте воду, когда чистите зубы, бреетесь, застирываете вещи или намыливаете посуду. Принимайте душ вместо ванны, ведь в среднем для наполнения ванной потребуется около 140 литров воды. В душе вы потратите значительно меньше, что позволит немного сэкономить на каждой процедуре», — перечислил Звягинцев.

Сэкономить вдолгую поможет установка современных бытовых приборов и сантехники. Например, двухкнопочного смыва для унитаза, аэрационной насадки на кран, смесителей для ванной и душа с терморегулятором, который позволяет выставить определенную температуру для подачи воды.

Использование современной бытовой техники тоже позволит прилично сэкономить. Так, посудомоечная машина за один цикл расходует 10-14 литров воды. Чтобы перемыть такое же количество посуды вручную вам понадобится не только 60-80 литров воды, но и время.

Кроме того, собеседник «Ленты.ру» рекомендовал не забывать вовремя подавать показания за воду в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию. А также своевременно производить поверку счетчиков, чтобы платить по фактическому потреблению, а не по нормативам, которые часто в разы выше.

Ранее Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства запустило мобильное приложение, благодаря которому россияне смогут оплачивать все коммунальные счета — за воду, тепло, свет, капремонт, вывоз мусора, а также за содержание жилья — разом.