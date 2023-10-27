Задержавшему грабителя в Подмосковье пенсионеру подарили телевизор

27.10.2023 | 21:19

Начальник управления МВД по Московской области Виктор Пауков встретился с 72-летним пенсионером Михаилом Макаровым, который задержал грабителя в Щелково.

Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

На встрече сотрудник правоохранительных органов вручил местному жителю благодарственное письмо и памятный подарок. Как сообщает РИА Новости, мужчине подарили телевизор.

Михаил Макаров стал очевидцем нападения на 11-летнего мальчика, у которого злоумышленник похитил мобильный телефон и попытался сбежать.

Пенсионер смог задержать подозреваемого, преградив дорогу, и передать его прибывшим на место сотрудникам полиции.

Источник фото - t.me/bazabazon.