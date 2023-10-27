Задержавшему грабителя в Подмосковье пенсионеру подарили телевизор

Начальник управления МВД по Московской области Виктор Пауков встретился с 72-летним пенсионером Михаилом Макаровым, который задержал грабителя в Щелково.
Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.
На встрече сотрудник правоохранительных органов вручил местному жителю благодарственное письмо и памятный подарок. Как сообщает РИА Новости, мужчине подарили телевизор.
Михаил Макаров стал очевидцем нападения на 11-летнего мальчика, у которого злоумышленник похитил мобильный телефон и попытался сбежать.
Пенсионер смог задержать подозреваемого, преградив дорогу, и передать его прибывшим на место сотрудникам полиции.
Источник фото - t.me/bazabazon.
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