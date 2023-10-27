ЕР в предстоящую трехлетку увеличит расходы на поддержку промышленности

27.10.2023 | 13:04

В проекте трехлетнего бюджета, принятого в первом чтении 26 октября, на реализацию народной программы «Единой России» заложено 7,7 триллиона рублей.

Как сообщает ER.ru, решением совета фракции партии и постановлением Госдумы ко второму чтению документа будут предусмотрены дополнительные расходы на развитие села, стимулирование промышленности, поддержку науки и образования, а также на социальную сферу.

«Получился достаточно сбалансированный бюджет. Что касается народной программы, то все мероприятия, которые нами запланированы, имеют конкретную строчку в бюджете. Поэтому нам в сентябре 2024 года, когда наступит очередной единый день голосования, будет чем отчитаться об исполнении народной программы», - подчеркнул секретарь генсовета Андрей Турчак на собрании фракции «Единой России».

Как сообщил министр финансов Антон Силуанов, приоритеты бюджета таковы: обеспечение оборонной безопасности и технологической независимости, выполнение всех социальных обязательств и модернизация экономики России.

«Выполнение социальных обязательств - наш приоритет. Все задачи, которые поставил президент в послании и в решениях народной программы, включены в бюджет. Ремонты школ и «Профессионалитет», первичное звено здравоохранения - эти проекты учтены. Учтены расходы на повышение заработных плат работникам бюджетной сферы в полном объеме, предусмотрена поддержка субъектов РФ. Более высокий уровень МРОТ, пенсионное обеспечение, индексация социальных выплат, маткапитала. Все решения, которые принимались в рамках народной программы, нашли отражения в главном финансовом документе», - подчеркнул Антон Силуанов.

МРОТ будет проиндексирован на 18,5% - это обеспечит рост зарплат почти 5 миллионов человек и в целом рост зарплат в бюджетной сфере. Индексируются на уровень инфляции пособия, пенсии, маткапитал. Пособие по безработице впервые начнет индексироваться ежегодно с 2024-го. Обеспечена деньгами программа долгосрочного ухода за пенсионерами и инвалидами. Раньше она реализовывалась в 30 регионах, а теперь будет по всей стране.

Увеличатся расходы на безопасность страны. 10,8 триллиона рублей направят на обеспечение обороноспособности, увеличение закупок для нужд армии, обеспечение военнослужащих на передовой. Предусмотрено финансирование технологического развития России, в том числе повышенное финансирование станкостроения - более 120 миллиардов рублей. Более триллиона рублей ежегодно будет направляться на развитие дорожного хозяйства.

По инициативе «Единой России» продолжатся программы модернизации коммунальной инфраструктуры и расселения аварийного жилья. Решены задачи по поддержке регионов. Общий объем трансфертов им составит 3,2 миллиарда рублей.