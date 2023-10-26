В России предложили ввести новое основание для увольнения участников СВО

26.10.2023 | 15:09

Участвующих в специальной военной операции (СВО) военнослужащих следовало бы увольнять со службы в запас в случае появления новых семейных обстоятельств. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, ее цитирует РИА Новости.

По словам омбудсмена, увольнение бойцов должно осуществляться при рождении четвертого ребенка или в случае тяжелой болезни жены. Она отметила, что по состоянию на сегодня увольнение по изменившимся обстоятельствам не производится.

«Человек мобилизовался правильно, но за время его участия в СВО изменились семейные обстоятельства (...) Я думаю, [будет] правильно, если наша конференция выработает в адрес президента и органов власти такое предложение о внесении изменения в закон», - заявила она на посвященном адаптации участников СВО мероприятии.

Согласно указу президента России Владимира Путина, сейчас в стране действуют лишь три основания для увольнения с военной службы - достижение предельного возраста, по состоянию здоровья и при вступлении в силу приговора суда о лишении свободы.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября 2022 года и завершилась 28 октября 2022 года. Всего из запаса призвали 300 тысяч россиян. От мобилизации в стране освободили более 830 тысяч человек - часть из них работала на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в других социально значимых государственных сферах.