Российскому школьнику оторвало пальцы запалом от привезенной из Чечни гранаты

26.10.2023 | 10:59

Школьнику из Славянска-на-Кубани Краснодарского края оторвало два пальца запалом от гранаты, которую его отцу привез из Чечни брат 25 лет назад. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

Мальчик вогнал занозу в руку и искал, чем промыть рану. Юный россиянин открыл прикроватную тумбу и заметил там запал. Он был уверен, что это муляж, забрал с собой в огород, снял чеку с кольцом. Находка взорвалась.

Позже выяснилось, что в 1998 году отцу мальчика подарил опасный сувенир из Чечни его старший брат. Все эти годы мужчина хранил его в тумбочке.

После инцидента родитель получил шесть лет условно и штраф.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае школьнику оторвало пальцы из-за случайной находки в мусорном баке. Россиянину, оставившему в баке банку с запалами, грозит до восьми лет тюрьмы.