Названы способы откладывать деньги при маленькой зарплате

25.10.2023 | 15:50

Люди с невысоким доходом часто убеждены, что для них накопление денег - недоступный процесс, однако это не так, убеждена финансовый эксперт Наталья Жукова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала эффективные способы откладывать средства при маленькой зарплате.

Прежде всего, чтобы начать грамотно откладывать деньги, эксперт посоветовала выделить отдельный счет, конверт или копилку, куда будут направляться сбережения.

Первый способ накопить средства - откладывать определенную часть от каждого поступления. Например, 5 или 10 процентов. «Обычно это по силам для любого бюджета. Здесь принцип - сначала отложи, а остальное уже трать. Откладывание денег по остаточному принципу (останется, тогда отложу) - не работает», - поделилась Жукова.

Второй хороший способ привить себе привычку копить - «Обрезание хвостов». Он предполагает, что человек ежедневно в определенное время заходит в банковское приложение, смотрит свой остаток по карте и его округляет.

«Например, на карточке у вас 3 528 рублей. Возьмите и переведите на накопительный счет 128 рублей. Если нет возможности "обрезать" 128 рублей, обрежьте 28», - посоветовала эксперт.

Третий метод - ступенчатый. По словам собеседницы «Ленты.ру», он хорош для тех, кому сложно втянуться. «Начните с 10 рублей. Каждый день откладывайте на 10 рублей больше. За месяц может скопиться вполне ощутимая сумма», - рекомендовала Жукова.

Кроме того, можно накопить деньги с несделанных покупок. «Часто люди покупают совсем ненужные вещи, товары, продукты. Отнеситесь к этому процессу более осознанно. Прежде чем купить что-то, подумайте, действительно ли эта вещь вам необходима. Если нет, отложите сумму несделанной покупки в копилку. Если будете следовать этому правилу, то сами удивитесь, сколько ненужных вещей вы не купили и сколько сэкономили», - рассказала эксперт.

Еще один вариант - устраивать «разгрузочные дни». Для этого в месяце необходимо выбрать два-три дня, когда вы осознанно не будете ничего тратить, и уберете сэкономленные средства в копилку.

Другой способ - откладывать кэшбеки. «Те деньги, которые мы тратим - тоже наш ресурс для сбережения. Мы все пользуемся различными акциями магазинов, банковскими процентами на остаток, бонусами, и, как правило, тратим эти деньги, а можем сберегать. Получили кэшбек, монетизировали - уберите в копилку», - сообщила собеседница «Ленты.ру».

Она отметила, что все эти методы требуют определенных усилий и осознанности. Чтобы упростить процесс накопления, эксперт рекомендовала подключить автокопилку. Это автоматический сервис, который сам сохраняет часть средств с вашего счета и есть во многих банковских приложениях.

Ранее стало известно, что почти половине (45 процентам) россиян перестало хватать зарплаты для удовлетворения основных потребностей. Еще у 36 процентов респондентов оклад с трудом покрывает ключевые нужды.