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В стране и мире

Вакцина «Спутник V» перестала защищать от коронавируса

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Первоначальный вариант российской вакцины «Спутник V» совсем перестал защищать от коронавируса. Об этом заявил микробиолог, академик РАН и директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводит «Газета.ру».

По словам эксперта, исходный препарат давал иммунитет к COVID-19 в течение первых двух лет — с августа 2020 примерно до июля 2022 года.

«Начиная с середины лета 2022 года, когда появились варианты омикрон 1, 2 и 3, эффективность "Спутника V" упала в восемь раз. А когда появился омикрон 4, 5, эффективность упала уже раз в 20», — рассказал Гинцбург.

С того момента, как появился XBB.1.5-вариант омикрона, известный как кракен, вакцина перестала давать защиту. По этой причине, считает академик, менять антигенный состав препарата нужно было еще летом 2022 года.

В январе 2023 года стало известно, что специалисты института имени Гамалеи начали работу над вакциной против коронавируса, которая будет защищать от новых штаммов, в том числе от нового субварианта омикрон-штамма — кракен. Сейчас в Москве проводятся клинические испытания адаптированного препарата.

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Источник — lenta.ru
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