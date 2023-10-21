Сетевое издание|18+|Суббота|21 окт 2023|12:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Подросток покурил с другом вейп в школьном туалете и попал в реанимацию

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Новосибирске два подростка попали в больницу, покурив электронную сигарету в туалете школы. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baza.

Уточняется, что 20 октября двое учеников 19-ой школы города, 15-летний Миша и 12-летний Саша, после третьего урока пришли в школьный туалет. Там они покурили вейп и после курения почти сразу же почувствовали себя плохо. Обратив внимание на состояние школьников, скорую им вызвали родители других учеников.

Друзей доставили в больницу с диагнозом «отравление неизвестным веществом». Мишу госпитализировали в токсикологическое отделение, а Сашу — в реанимацию.

По факту случившегося проводит проверку Следственный комитет.

Ранее Уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области Ирина Попова взяла на контроль ситуацию с видео, где две девушки разрешили полуторагодовалой девочке покурить электронную сигарету. По данному факту Следственным управлением Следственного комитета РФ по Воронежской области незамедлительно организовано проведение процессуальной проверки, рассказала она.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте