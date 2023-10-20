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«МегаФон» начинает продажи новых моделей кнопочных телефонов

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В начале 2023 года «МегаФон» запустил собственную торговую марку потребительской электроники Fontel. Первый кнопочный телефон Fontel FP 200 поступил в продажу в январе. По итогам третьего квартала бренд занял 20% продаж всех кнопочных устройств в рознице оператора, а доля продаж в сегменте кнопочных телефонов с начала года выросла на 10%.

Эксперты «МегаФона» считают, что в 2024 году компания увеличит реализацию таких аппаратов в розничных сетях телеком-операторов до 35%.

Сегодня кнопочные телефоны Fontel представлены в магазинах «М.Видео» и «Ашан», а также в отделениях «Почты России», где продаются в комплекте с сим-картой «МегаФона».

Кнопочные телефоны часто покупают родители своим детям-школьникам как первый аппарат, тем более что сейчас в учебных заведениях распространен запрет пользоваться смартфонами. Также кнопочные телефоны традиционно популярны среди пожилых людей - благодаря простоте использования. Для них представлены две модели c крупными кнопками - FL280 и SP230.

«Компания «МегаФон» продолжает развитие собственной торговой марки потребительской электроники. Расширяя линейку телефонов Fontel, мы стремились учесть максимум потребностей потенциальных пользователей этих устройств. Новые модели стоят от 790 до 2 990 рублей, они представлены во всех ценовых категориях кнопочных аппаратов», - рассказал директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов.

К концу 2023 года линейка кнопочных телефонов собственного бренда «МегаФона» Fontel будет включать 7 моделей. Все они оснащены цветным дисплеем, FM-радио, фонариком, плеером, диктофоном, будильником, калькулятором, слотами для microSD и двух сим-карт и емкой батареей, держащей заряд в течение нескольких дней. Разработкой и поставками телефонов Fontel занимается дочерняя компания «МегаФона» Revo Charge. Первыми продажу новых моделей начнут салоны объединенной торговой розничной сети «МегаФона» и Yota.

Реклама. Заказчик - ПАО «МегаФон».

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