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В стране и мире

Россиянам назвали тревожные симптомы распространенного психического заболевания

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Люди, у которых есть расстройство пищевого поведения (РПП), зачастую откладывают свою жизнь на потом и не могут получать удовольствие от еды, рассказала психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала россиянам и другие тревожные симптомы этого распространенного психического заболевания.

В первую очередь Масолова отметила, что человек с РПП часто не воспринимает свое тело таким, какое оно есть: он кажется себе либо слишком худым, либо слишком толстым. При этом даже небольшие изменения веса вызывают у него панику.

«Бесконечная критика собственного тела приводит к нарушению пищевого поведения. Вы начинаете либо садиться на диеты, либо переедать и ругать себя. Получается замкнутый круг», — сообщила психолог Елена Масолова.

Кроме того, из-за недовольства своим телом некоторые люди, у которых есть РПП, постоянно откладывают жизнь на потом. Другим тревожным симптомом психолог назвала то, что они путают эмоциональный и физиологический голод.

«Например, когда вы голодны, мозг посылает сигнал, что вы хотите общения. Вместо того чтобы поесть, вы звоните подруге или другу и проводите часы за разговорами», — прокомментировала психолог.

Кроме того, РПП приводит к зацикленности на диетах и отсутствию удовольствия от пищи. Все это негативно влияет на настроение и снижает качество жизни, предупредила Масолова.

«Правильное питание и контроль веса — необходимое условие здоровья. Но когда это становится целью всей жизни и влияет на остальные жизненные сферы, то необходимо обратиться за помощью к специалисту, чтобы разобраться, где ваши интересы и потребности нарушились», — подытожила эксперт.

Ранее диетолог Николас Фуллерг предупредил, что популярная среди знаменитостей OMAD-диета (питание раз в день) бесполезна и вредна для здоровья. По его словам, при таком режиме питания килограммы вернутся так же быстро, как и ушли.

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Источник — lenta.ru
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