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В стране и мире

Участвовавший в СВО россиянин с позывным Путин рассказал о спасшей его иконе

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Икона спасла участвовавшего в специальной военной операции (СВО) российского военнослужащего Владимира с позывным Путин от осколка снаряда. Об этом он сам рассказал в эфире телеканала «Татарстан 24».

Россиянин сообщил, что он попал под обстрел и осколок снаряда угодил в область нагрудного кармана, в котором военный хранил паспорт и другие документы. Осколок легко пробил обложку документа, но дальше тонкой бумажной иконы не прошел.

После ранения, полученного в районе населенного пункта Работино, где танковый снаряд попал в блиндаж с военным, мужчину отправили в госпиталь. Сейчас он проходит реабилитацию в родном регионе — Татарстане.

Свой позывной мужчина получил из-за легкого сходства с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, у него такие же имя и отчество, как и у главы государства, — Владимир Владимирович.

Ранее сообщалось, что боец южной группировки войск с позывным Кортес вынес на себе раненого украинского военного из-под обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

СВО началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам Путин заявил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

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Источник — lenta.ru
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