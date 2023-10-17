Военкор рассказал о ситуации на фронте в преддверии зимы

17.10.2023 | 15:12

Вооруженные силы (ВС) России в преддверии зимы стремятся добиться стабильности положения, но при этом продолжают атаковать на нескольких направлениях. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Сладков, передает радиостанция «Говорит Москва» в Telegram.

«Мы атакуем или улучшаем наше положение в районе проведения СВО. Впереди зима, распутица, каждый хочет сделать своё положение более стабильным», — сообщил военкор.

По его словам, наиболее активные действия продолжаются в районе села Вербовое в Запорожской области. Также бои идут по направлению к Купянску в Харьковской области.

Сладков добавил, что ситуация успокоилась левее в сторону Черного моря — в районе населенных пунктов Пятихатки, Лобковое, Каменское. По его словам, затишье также наблюдается в районе Авдеевки.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что в случае нового контрнаступления цели Украины останутся прежними: прорыв к Крыму, к Азовскому морю и попытка взять под контроль новые территории.