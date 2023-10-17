Сетевое издание|18+|Вторник|17 окт 2023|16:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Мужчина пробрался в школу и украл трусы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Мужчина из США проник на территорию частной школы, где украл трусы и съел семечки охранника. Об этом пишет NBC 2.

46-летний житель штата Флорида Эдвин Дехесус днем в воскресенье пробрался на территорию частной Евангелическо-христианской школы в Форт Майерс. Поскольку был выходной день, знание пустовало.

Перебравшись через ограду, Дехесус в шляпе Микки-Мауса попытался открыть одну из дверей в здание школы, однако все они были закрыты. Тогда мужчина нашел на земле крышку от пластикового контейнера и попытался открыть двери ей, но и эта затея провалилась. После этого преступник перешел к школьному автобусу и, ничего там не обнаружив, забрался в гольф-кар. Там он решил вздремнуть. Дехесус проспал на сиденьях три часа, после чего обнаружил в гольф-каре мужские трусы и забрал их с собой, при этом оставив взамен свою шляпу.

Затем мужчина добрался до домика охраны у ворот школы и смог попасть внутрь. Он нашел там пачку подсолнечных семечек и съел большую их часть, а также разбросал бумаги. Около полуночи Дехесус покинут территорию школы, при этом не взяв с собой единственную ценную вещь: забытый на зарядке футляр для беспроводных наушников.

Вернувшиеся в понедельник сотрудники школы обнаружили беспорядок и просмотрели записи с камер наблюдения. Полицейские вскоре смогли установить личность нарушителя. В среду Дехесуса задержали на автозаправке неподалеку и предъявили ему обвинения в краже со взломом.

Ранее сообщалось, что на канадском острове Ванкувер медведь проник на заправку и украл упаковку мармелада. Произошедшее запечатлели камеры видеонаблюдения.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте