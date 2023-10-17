Мужчина пробрался в школу и украл трусы

17.10.2023 | 15:14

Мужчина из США проник на территорию частной школы, где украл трусы и съел семечки охранника. Об этом пишет NBC 2.

46-летний житель штата Флорида Эдвин Дехесус днем в воскресенье пробрался на территорию частной Евангелическо-христианской школы в Форт Майерс. Поскольку был выходной день, знание пустовало.

Перебравшись через ограду, Дехесус в шляпе Микки-Мауса попытался открыть одну из дверей в здание школы, однако все они были закрыты. Тогда мужчина нашел на земле крышку от пластикового контейнера и попытался открыть двери ей, но и эта затея провалилась. После этого преступник перешел к школьному автобусу и, ничего там не обнаружив, забрался в гольф-кар. Там он решил вздремнуть. Дехесус проспал на сиденьях три часа, после чего обнаружил в гольф-каре мужские трусы и забрал их с собой, при этом оставив взамен свою шляпу.

Затем мужчина добрался до домика охраны у ворот школы и смог попасть внутрь. Он нашел там пачку подсолнечных семечек и съел большую их часть, а также разбросал бумаги. Около полуночи Дехесус покинут территорию школы, при этом не взяв с собой единственную ценную вещь: забытый на зарядке футляр для беспроводных наушников.

Вернувшиеся в понедельник сотрудники школы обнаружили беспорядок и просмотрели записи с камер наблюдения. Полицейские вскоре смогли установить личность нарушителя. В среду Дехесуса задержали на автозаправке неподалеку и предъявили ему обвинения в краже со взломом.

Ранее сообщалось, что на канадском острове Ванкувер медведь проник на заправку и украл упаковку мармелада. Произошедшее запечатлели камеры видеонаблюдения.