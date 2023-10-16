Россиянам перечислили опасные для здоровья устаревшие диеты

16.10.2023 | 17:38

Врач-терапевт, нутрициолог Ирина Никулина перечислила россиянам устаревшие диеты, соблюдение которых грозит опасными последствиями для здоровья. Ее мнение приводит «Газета.Ru».

Первой в списке устаревших диет Никулина назвала протеиновую. По ее словам, популярный среди спортсменов режим питания предполагает потребление большого количества белка и сокращение углеводов. «Многие из тех, кто избыточно практикует белковые диеты, знакомы с неприятной симптоматикой — проблемами с ЖКТ, запахом изо рта, слабостью, раздражительностью, головными болями и усталостью», — сказала нутрициолог.

Никулина добавила, что оптимальная суточная доза белка составляет один грамм на каждый килограмм массы тела, а у атлетов и подростков, которые проходят активную стадию роста — не более двух граммов.

К опасным рекомендациям по питанию Никулина причислила диету Аткинса, при соблюдении которой из рациона убирают углеводы, чтобы организм черпал энергию из собственных жировых запасов. Врач рассказала, что при такой диете почки испытывают экстремальные нагрузки, возникает риск кетоацидоза и образования камней. Кроме того, ухудшается внимание, память, когнитивные способности, появляется авитаминоз.

Также Никулина посоветовала держаться подальше от диетологов, которые предлагают принимать для похудения снотворные препараты, «чудо-таблетки» или питаться только одним продуктом. «Невероятно растиражированная в последнее время лимонадная диета — тоже является скорее шоковой процедурой и "болью" для специалистов», — сказала нутрициолог. Она предупредила, что даже один-два дня экстремального похудения может обернуться серьезными последствиями для здоровья.

Кроме правильного питания, снизить вес помогают занятия бегом: при пробежке на 5 километров сжигается около 400 килокалорий. Примерно столько же и больше можно сбросить за час велопрогулки.