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В стране и мире

Российский губернатор ответила жене участника СВО на вопрос об обмундировании

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) Наталья Комарова заявила, что российские военные могут недополучать снаряжение и обмундирование по причине того, что регион не готовился к проведению специальной военной операции. Так она ответила на соответствующий вопрос супруги одного из военнослужащих, губернатора цитирует агентство Ura.ru.

Супруга участника СВО пожаловалась главе региона, что ее мужу не выдают обмундирование и амуницию, которые обязаны выдавать по контракту. Например, военным из отряда супруга не выдали рюкзаки. Губернатор переадресовала этот вопрос министру обороны, однако дала и свой комментарий, заявив, что регион не готовился к конфликту на Украине.

«Мы не готовились к этой войне. Она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир. В этой связи какие-то несостыковки, нерешенные вопросы, безусловно, будут присутствовать - это такие же люди, как все. Вот у вас все всегда на работе получается? У меня не всегда», - высказалась Комарова.

При этом губернатор заверила, что сможет рассмотреть заявку именно обратившейся к ней женщины, чтобы помочь. Она заявила, что ХМАО сотрудничает с Министерством обороны и старается максимально удовлетворять потребности югорчан на линии соприкосновения.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Министерство обороны старается наладить работу по обеспечению обмундированием военнослужащих в зоне специальной военной операции. Около года назад председатель правительства России Михаил Мишустин призывал развернуть полномасштабное производство экипировки и обмундирования для обеспечения военнослужащих страны.

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Источник — lenta.ru
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