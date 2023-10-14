Гидравлический пресс: разновидности и области применения

14.10.2023 | 22:15

В современной промышленности нередко возникает необходимость обрабатывать металлы с помощью высокого давления. И здесь невозможно обойтись без таких приспособлений, как гидравлические прессы.

Придумал устройство английский инженер Джозеф Брам в 1795 году. Он же перед тем изобрел унитаз со смывом. Поэтому не стоит удивляться, если иногда кто-нибудь назовет гидравлический пресс прессом Брама.

С тех давних времен модель английского ученого подвергалась многочисленным доработкам и модернизациям, пока наконец не приобрела современный вид с многочисленными вариантами.

Для понимания работы гидравлического пресса желательно знать некоторые физические законы, которые касаются взаимодействия сообщающихся сосудов. Эти законы многим известны еще из школьного курса.

Так, если из двух сообщающихся сосудов один имеет большой диаметр, а у другого сосуда площадь внутреннего сечения намного меньше, то жидкость в сосуде с большим диаметром при давлении потеряет скорость движения, но при этом обретет большую силу давления, многократно превышающую первичную, которая была применена в сосуде меньшего диаметра.

По такому принципу действует гидравлический пресс, сила сжатия которого достаточно велика.

Разновидностей гидравлических прессов очень много. Самыми распространенными из них являются:

- платформенный (устройство со стабильной и прочной поверхностью, снабженное плунжером);

- экструзионный (пресс выполняет экструзию деталей и других изделий. Во время процесса специальная матрица, движимая прессом, проходит сквозь обрабатываемый материал, выдавая в результате требуемую по форме заготовку);

- штамповочный (специализированный тип оборудования, предназначенного для обработки металлического листа на предприятиях автопрома);

- трансферный (с его помощью обрабатывают заготовки из металла, резины или пластмассы. Заготовка проходит через разные штампы, поэтапно переходя от одного к другому и получая при этом очередные изменения. В итоге выходит готовое изделие);

- кузнечный (для ковки металлической продукции, придавая изделию завершенную форму и окончательный размер. Для этого применяется сила давления, а иногда и нагревание предмета до определенной степени. Кузнечный пресс чаще всего можно увидеть в машиностроительном или автомобильном производстве).

Гидравлические прессы практически не имеют подвижных частей, что значительно снижает их стоимость и повышает популярность на потребительском рынке.

Реклама. Заказчик - ООО «БИГАМ-Инвест».