В Госдуме предупредили о рисках при покупке одного типа дач

13.10.2023 | 15:22

Приобретение дома в стародачном поселке связано с множеством рисков. О том, что при покупке одного типа дач можно столкнуться со сложностями, россиян предупредил депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, передает «Российская газета».

Чаплин объяснил, что коммуникации в таких домах находятся в плохом состоянии — новым владельцам придется полностью менять проводку и водопровод. Кроме того, подобные объекты нуждаются в реконструкции или полной перестройке. Депутат добавил, что осложнить покупку могут и юридические моменты.

«Зачастую в таких дачах люди проживают поколениями и забывают про важные процедуры: приватизация, межевание. Поэтому оформление такой недвижимости значительно затягивается. В документах очень много юридических нюансов, которые становятся отягощающими обстоятельствами: смена фамилий владельцев, основания для получения», — рассказал эксперт.

Чаплин отметил, что старые дачи деятелей культуры пользуются большим спросом, несмотря на свои минусы. Главным плюсом подобных объектов депутат считает местоположение. По его словам, стародачные поселки часто располагаются недалеко от новых и дорогих коттеджных поселков, поэтому после ремонта дом можно выгодно продать.

Ранее стало известно, что за год дачи и коттеджи в России подорожали на 12 процентов.