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В стране и мире

Стало известно о прекращении поставок израильской косметики в Россию

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Запасы израильской косметики в крупных российских сетях составляют менее 50 процентов от обычного объема, выяснили журналисты Telegram-канала Shot.

По их данным, большинство брендов страны на фоне войны Израиля с «Исламским движением сопротивления» (ХАМАС) не могут обозначить сроков продолжения поставок и предлагают дождаться стабилизации обстановки.

Пока же Россию ждет нехватка целых категорий товаров из этой ближневосточной страны, в том числе средств увлажнения кожи, разглаживающих шампуней и ряда уходовых средств для вьющихся волос, говорится в материале.

Согласно самым оптимистичным оценкам, которые привели производители Shiny и Premier, соответствующая продукция доберется до российских прилавков, но с трехнедельной задержкой.

Утром 7 октября представители ХАМАС атаковали Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны. Израильский шекель на торгах в начале текущей недели рухнул к доллару США до минимума почти за восемь лет, после чего банк страны принял решение о продаже резервов на сумму до 30 миллиардов долларов для стабилизации рынков. В стране начали ограничивать продажу продуктов питания. О других экономических последствиях начавшихся боевых действий писала «Лента.ру».

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Источник — lenta.ru
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