Россиянин выиграл в бильярд 150 тысяч рублей и попал в колонию

В Петербурге суд вынес приговор Билолу Шарипову, выигравшему в бильярд 150 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба прокуратуры города.
Мужчина признан виновным в вооруженном разбое. Он получил два года и 10 месяцев в исправительной колонии общего режима.
Суд установил, что в ночь на 17 февраля 2023 года Шарипов играл в бильярд и выиграл крупную сумму, однако проигравший не захотел отдавать деньги.
Тогда победитель напал на должника в салоне автомобиля, угрожая ножом, и отобрал у него сумку с имуществом.
Правоохранительные органы разыскали Шарипова и привлекли к уголовной ответственности.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀