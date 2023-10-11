Россиянин выиграл в бильярд 150 тысяч рублей и попал в колонию

11.10.2023 | 14:22

В Петербурге суд вынес приговор Билолу Шарипову, выигравшему в бильярд 150 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Мужчина признан виновным в вооруженном разбое. Он получил два года и 10 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Суд установил, что в ночь на 17 февраля 2023 года Шарипов играл в бильярд и выиграл крупную сумму, однако проигравший не захотел отдавать деньги.

Тогда победитель напал на должника в салоне автомобиля, угрожая ножом, и отобрал у него сумку с имуществом.

Правоохранительные органы разыскали Шарипова и привлекли к уголовной ответственности.