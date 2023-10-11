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В стране и мире

Мужчина решил сварить кофе и чуть не сжег город

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Аргентинец захотел сварить кофе и чуть не сжег из-за этого город. Об этом сообщает La Nacion.

Масштабный лесной пожар вспыхнул в провинции Кордова. Возгорание началось после того, как 27-летний мужчина решил разжечь в лесу костер, чтобы сварить кофе. По его словам, из-за сильного ветра огонь разнесся по лесу, после чего он уже не смог потушить пожар самостоятельно. При этом, согласно аргентинскому законодательству, жечь костры в лесу запрещено.

На данный момент пламя подходит к жилому кварталу на окраине города Вилья-Карлос-Пас. Самая сложная обстановка с пожаром остается в южной части долины Пунилья. Едкий густой дым от возгорания, вызванного любителем кофе, в общей сложности проник в несколько сотен домов, около 50 семей были вынуждены покинуть свое жилье.

Сейчас сотни пожарных с помощью самолетов, вертолетов и наземной спецтехники пытаются потушить огонь. Ситуацию осложняют жара и засуха, а также порывы ветра до 19 метров в секунду. Виновника произошедшего заключили под стражу из-за обвинения в поджоге.

Ранее пассажир авиакомпании Air France заснул во время полета и едва не устроил крупный пожар в самолете из-за перегревшейся портативной зарядки.

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Источник — lenta.ru
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