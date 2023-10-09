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В стране и мире

Песков заявил о возможности любого россиянина отдохнуть в любимых местах Путина

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У любого россиянина-походника есть возможность отдохнуть в любимых местах президента Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

«Многие россияне отдыхают в тех же местах, что и президент Путин. Это те же места, которыми пользуются все россияне. Это не какие-то особенные места. И вся наша природа, вся наша необъятная география доступна нашим гражданам», — отметил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь Путина усомнился в необходимости установки информационных табличек для обозначения локаций, которые посетил президент. По его словам, глава государства предпочитает отдыхать не в гостиницах или на популярных туристических объектах, а на природе.

«Причем это такая дикая природа, это заповедники, это леса. Места, действительно, уникальные. Если вы имеете в виду повесить там табличку "В тени этого дуба отдыхал Путин", я к этому отношусь негативно», — заключил Песков.

Ранее Песков сообщил, что больше всего любит отдыхать в России на море. В числе его любимых мест отпуска оказались Крым, Сочи и другие курортные города Черноморского побережья.

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Источник — lenta.ru
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