Кадыров предложил временно отменить предстоящие выборы президента из-за СВО

07.10.2023 | 17:01

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с предложением отменить предстоящие выборы президента России из-за спецоперации.

Слова политика передает корреспондент ТАСС.

Глава республики во время флешмоба в Грозном, который был приурочен к дню рождения Владимира Путина, допустил, что выборы во время СВО можно провести, однако нужно ограничиться на них выдвижением единственного кандидата, которым, по мнению Кадырова, должен стать действующий глава государства.

5 октября в Госдуму внесли законопроект, который уточняет положения закона о выборах президента России. По словам главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, никаких глобальных трансформаций закон не претерпит, проект документа является точечной донастройкой системы действующего законодательства.

Следующие выборы президента России пройдут в марте 2024 года. Совет Федерации должен принять решение об их назначении не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.