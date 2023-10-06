В российском регионе нашли сосиски с геномом вируса африканской чумы

06.10.2023 | 16:26

Геном вируса африканской чумы свиней нашли в сосисках и колбасе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) — Югре.

Власти как минимум трех муниципалитетов российского региона предупредили об этом местных жителей. Об этом сообщили «Вести Югория».

Вирус опасного заболевания животных выявили в мясной продукции, которая была выпущена в конце августа и в начале сентября.

В ветеринарной службе Югры отметили, что геном болезни содержится в ветчине «Столичная» и колбасе «Докторская» довольно популярной марки. Африканскую чуму свиней также обнаружили в сосисках «Баварских» и «Баварских с сыром» от другого производителя.

Первый заместитель руководителя ветеринарной службы Югры Сергей Музафин рассказал, что для человека болезнь не опасна. Однако экономике из-за распространения вируса может быть нанесен серьезный ущерб.

Ранее сообщалось, что в Кстово Нижегородской области мужчина сбежал из туберкулезного диспансера ради кражи колбасы.

Сотрудники полиции начали проводить проверку.