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В стране и мире

Россиянин принял червя в носу за прыщ и прожил с ним все лето

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В Нижнем Новгороде врачи извлекли червя из носа укушенного комаром жителя города. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Образование появилось на носу горожанина в начале лета после укуса комара. Мужчина не придал этому значения, приняв кожный нарост за прыщ. Через некоторые время место укуса начало чесаться, также россиянин почувствовал движение внутри образования.

Оказалось, что все это время в организме мужчины развивался паразитический червь. Паразит находился капсуле, которая защищала его от внешних воздействий.

После обращения к медикам нижегородца прооперировали.

Ранее червя извлекли из тела еще одного жителя Нижнего Новгорода. Паразит прожил в теле 15-летнего подростка несколько месяцев. Мальчик заподозрил неладное после того, как в области мошонки у него появилась припухлость.

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Источник — lenta.ru
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