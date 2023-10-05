Путин допустил расторжение Россией договора о запрете ядерных испытаний

Россия может расторгнуть ратификацию договора о запрете на проведение ядерных испытаний.
С таким заявлением выступил глава государства Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского форума, трансляция ведется на сайте форума.
«США подписали соответствующий международный акт, документ, договор о запрете на испытания ядерного оружия, и Россия его подписала. Россия подписала и ратифицировала, а Соединенные Штаты подписали, но не ратифицировали», — сказал он, добавив, что России необходимо «повести себя зеркально в отношениях с Соединенными Штатами».
В конце февраля 2023 года Путин заявил, что у Москвы есть информация о том, что США задумываются о натуральном испытании ядерного оружия.
По его словам, Минобороны и Росатом должны обеспечить готовность к ядерным испытаниям со стороны Вашингтона.
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