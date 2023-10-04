Россиянам запретили еще одну медицинскую процедуру без согласования с врачом

04.10.2023 | 14:55

Верховный суд (ВС) России запретил гражданам проходить магнитно-резонансную томографию (МРТ) без согласования с врачом. Об этом сообщает корреспондент агентства РАПСИ из зала ВС.

Перед прохождением МРТ пациенту придется получить направление от лечащего врача. Процедуру граждане смогут пройти в любой клинике, предоставляющей такую услугу, при этом наименование конкретной организации должно быть указано в направлении.

Такое решение ВС принял по результатам рассмотрения административного иска гражданина, страдающего от болей в спине. В выданном мужчине направлении не было указано конкретной медицинской организации, что истец истолковал как возможность обратиться в любую клинику. По словам его представителя, подобная практика приводит к затягиванию лечения.

Как отметил представитель Минздрава Александр Шустов, новые правила не ограничивают свободу пациентов при выборе места прохождения МРТ. Шустов напомнил, что МРТ имеет ряд противопоказаний и может нанести вред здоровью. «В практике на федеральном уровне очень много случаев, когда обычные "самообследования" причиняют вред здоровью пациента, и таких случаев немало», - пояснил он.

Ранее ВС России запретил проводить ультразвуковое исследование без назначения врача. Высший судебный орган по гражданским делам постановил, что согласно закону об основах охраны здоровья только врач организует обследование и лечение пациента, а также предоставляет информацию о состоянии его здоровья.