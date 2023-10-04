Сетевое издание|18+|Среда|4 окт 2023|16:27
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Россиянам запретили еще одну медицинскую процедуру без согласования с врачом

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Верховный суд (ВС) России запретил гражданам проходить магнитно-резонансную томографию (МРТ) без согласования с врачом. Об этом сообщает корреспондент агентства РАПСИ из зала ВС.

Перед прохождением МРТ пациенту придется получить направление от лечащего врача. Процедуру граждане смогут пройти в любой клинике, предоставляющей такую услугу, при этом наименование конкретной организации должно быть указано в направлении.

Такое решение ВС принял по результатам рассмотрения административного иска гражданина, страдающего от болей в спине. В выданном мужчине направлении не было указано конкретной медицинской организации, что истец истолковал как возможность обратиться в любую клинику. По словам его представителя, подобная практика приводит к затягиванию лечения.

Как отметил представитель Минздрава Александр Шустов, новые правила не ограничивают свободу пациентов при выборе места прохождения МРТ. Шустов напомнил, что МРТ имеет ряд противопоказаний и может нанести вред здоровью. «В практике на федеральном уровне очень много случаев, когда обычные "самообследования" причиняют вред здоровью пациента, и таких случаев немало», - пояснил он.

Ранее ВС России запретил проводить ультразвуковое исследование без назначения врача. Высший судебный орган по гражданским делам постановил, что согласно закону об основах охраны здоровья только врач организует обследование и лечение пациента, а также предоставляет информацию о состоянии его здоровья.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте