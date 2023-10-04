ЕР проверит знания россиян об основах Конституции РФ

04.10.2023 | 16:32

Стартовал масштабный конкурс «30 лет Конституции России - проверь себя!». Он будет проводиться онлайн на сайте constitution.er.ru и продлится до 25 ноября, сообщает ER.ru.

Пройти тестирование, подготовленное «Единой Россией», смогут все желающие старше 18 лет.

«Участникам предстоит ответить на 10 вопросов об основах конституции. Система выбирает вопросы случайным образом, они каждый раз разные. На прохождение теста дается 10 минут. Победителей определят из числа тех, кто правильно ответил на все вопросы за максимально короткое время. Они получат ценные призы. А каждый участник, прошедший тест, получит электронный сертификат», - рассказал руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин на ВКС с региональными отделениями партии.

Также по инициативе «Единой России» в регионах проведут более 600 мероприятий, посвященных своду основных законов страны.

«Это викторины, интеллектуальные игры, конкурсы детских рисунков, цикл тематических экскурсий, мероприятия в штабах общественной поддержки «Единой России». Мы также планируем провести серию уроков «Разговоры о важном» для школьников старших классов, лекции для студентов вузов по теме конституции с участием депутатов всех уровней, глав регионов, секретарей наших реготделений, юристов.

На них в интересной и доступной форме расскажем об основном законе Российской Федерации, его содержании. О том, какие конституция регулирует отношения, что представляют собой основы конституционного строя, как защищены права и свободы человека и гражданина, что такое федеративное устройство», - пояснил Александр Сидякин.

Благодаря проекту в первую очередь реализуется просветительское направление, отметил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Большое количество предложений при подготовке конституционных поправок поступило в социальный блок. Они касаются различных социальных гарантий: установления МРОТ не ниже прожиточного минимума, индексации пенсий не реже раза в год, обязательного социального страхования. По инициативе президента, правительства, «Единой России» был принят ряд последующих законов, но далеко не обо всех наши граждане знают. Поэтому важной задачей региональных отделений партии будет донести до людей содержание нового социального законодательства, чтобы они могли воспользоваться всеми мерами поддержки», - пояснил он.

Итоги онлайн-конкурса подведут до 30 ноября, а награждение победителей состоится в декабре.