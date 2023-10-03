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Пенсионерам напомнили о возможности сэкономить на оплате «коммуналки»

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Осенью пенсионеры могут получить компенсацию за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) летом, тем самым сэкономив часть средств. Об этом им напомнил ведущий юрист «Европейской юридической службы» Валентин Лупу, его слова приводит Life.

По словам специалиста, на перерасчет платы за некоторые виды «коммуналки» могут рассчитывать те, кто отсутствовал дома более пяти полных календарных дней подряд — например, отдыхал на даче. Порядок перерасчета регулируется главой VIII Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением правительства РФ от 06.05.2011 года № 354.

Лупу пояснил, что возможность компенсации доступна для тех, чья квартира не оборудована индивидуальным прибором учета в силу того, что нет технической возможности его установить. Помимо этого, при продолжительном отсутствии дома летом можно на такой услуге, как вывоз твердых коммунальных отходов. Для этого нужно подать заявление о перерасчете с документом, который подтверждает период временного отсутствия.

«Федеральным законодательством пенсионеры не выделяются в отдельную категорию лиц, имеющих право на компенсацию расходов на ЖКУ. Льготы предоставляются при наличии иных оснований. К примеру, пенсионеру может предоставляться компенсация за ЖКУ, если он является членом семьи погибшего при определенных обстоятельствах или по определенным основаниям военнослужащего, сотрудника органов внутренних дел или некоторых других органов власти, инвалидом войны, участником Великой Отечественной войны, ветераном боевых действий, награжден знаком "Жителю блокадного Ленинграда", или знаком "Житель осажденного Севастополя", или знаком "Житель осажденного Сталинграда", инвалидом любой группы», — поделился информацией юрист.

Для неработающих пенсионеров, имеющих в собственности жилые помещения в многоквартирных домах, также предусмотрены льготы, согласно 169 статье Жилищного кодекса, в порядке, который устанавливается региональным законодательством. В соответствии с ней, при выполнении ряда условий гражданам от 70 лет компенсируется половина суммы на капитальный ремонт, а от 80 лет — вся сумма. Лупу также отметил, что, согласно статье 159 Жилищного кодекса, пенсионерам положена субсидия на оплату жилого помещения и «коммуналки», если расходы данной категории лиц на их оплату превышают максимально допустимую долю указанных расходов в общем доходе семьи.

В сентябре опрошенные «Известиями» эксперты напомнили, что семьи со средним и низким доходом имеют право на получение субсидий на оплату коммунальных услуг.

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Источник — lenta.ru
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