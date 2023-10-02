В России боец ЧВК «Вагнер» до смерти забил четырехлетнюю девочку

В Липецкой области боец ЧВК «Вагнер» до смерти забил четырехлетнюю девочку. Мужчина приехал в регион в отпуск, сообщает Telegram-канал Baza.
31-летний россиянин поссорился с бывшей женой и сильно избил ее. Затем ему под руку попала дочь женщины от первого брака. Вагнеровец несколько раз ударил ее по голове.
Избитая девочка скончалась. Мужчину задержали.
Ранее в Свердловской области избитый на улице вагнеровец умер, не приходя в сознание. Мужчина впал в кому после драки, причиной которой стал конфликт с одним из местных жителей.
Смерть участника спецоперации подтвердила его мать.
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