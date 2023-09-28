Умер сыгравший Дамблдора в «Гарри Поттере» актер Майкл Гэмбон

28.09.2023 | 15:53

На 83-м году жизни скончался ирландский и британский актер, сыгравший профессора Альбуса Дамблдора в серии фильмов «Гарри Поттер», Майкл Гэмбон. Об этом сообщает The Independent.

Артист скончался в окружении своей семьи в больнице в результате осложнений, вызванных приступом пневмонии. «Мы опустошены, сообщая о потере сэра Майкла Гэмбона», — говорится в сообщении, опубликованном от лица супруги актера Леди Гэмбон и его сына Фергюса Гэмбона.

Майкл Гэмбон родился 19 октября 1940 года в Дублине. Наиболее известной ролью артиста была роль директора школы волшебства Хогвартс, профессора Альбуса Дамблдора, в серии фильмов о Гарри Поттере, которую он начал исполнять с третьей части франшизы.

Помимо этого, артист участвовал в театральных постановках, а также снялся в таких картинах, как «Король говорит», «Книга Илая», «Омен», «Эмма», «Сонная лощина», «Kingsman: Золотое кольцо» и многих других. Всего его фильмография насчитывала 193 проекта.

В 2015 году Гэмбон признавался, что страдает потерей кратковременной памяти, из-за чего вынужден закончить театральную карьеру.