Сетевое издание|18+|Вторник|26 сен 2023|12:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Почти половина россиян столкнулись с нехваткой одного вида льготных препаратов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Более 40 процентов россиян столкнулись с нехваткой в аптеках одного вида льготных препаратов — лекарств из категории сердечно-сосудистых. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Всероссийского союза пациентов.

По данным издания, опрос более тысячи жителей 78 регионов страны показал, что почти половина, 42,5 процента из них, сталкивались с отсутствием в аптеках необходимых препаратов. Отмечается, что в прошлом году таких пациентов было еще больше — 56,2 процента.

Также данные опроса показали, что 53 процента опрошенных российских льготников были вынуждены покупать на собственные деньги препараты, которые государство должно поставлять им бесплатно.

В то же время, Россздавнадзор сообщил изданию, что жалоб от льготников, которые должны получать эти лекарства, не поступало.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на сотрудника одной из фармкомпаний писали, что в аптеках России возникла нехватка оригинального лекарственного средства микардис — препарат назначается при артериальной гипертензии, которая в ряде случаев может привести к инфаркту. По данным газеты, препарата нет в наличии ни в одной из аптек Москвы и области.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте