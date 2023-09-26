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В стране и мире

Крокодилы спасли упавшую в реку собаку

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Группа крокодилов помогла упавшей в реку собаке выбраться на берег. О необычном случае сообщает научное издание Journal of Threatened Taxa.

В Индии бездомный пес в попытке скрыться от преследующей его своры собак прыгнул в реку Савитри. Однако животное угодило в еще большую опасность, поскольку прямо рядом с местом его падения оказалось несколько крупных крокодилов. Рептилии при этом не напали на пса, а начали рылами подталкивать его к берегу. В результате они спасли собаку, которая благополучно выбралась из воды.

Этот случай заинтересовал ученых. Изучив историю, они пришли к выводу, что крокодилы были «дружелюбны». В опубликованной статье авторы утверждают, что спасение собаки может свидетельствовать о наличии у крокодилов зачатков эмоционального интеллекта.

«Крокодилы были на подходящем для атаки расстоянии и могли легко съесть собаку, однако никто из них не инициировал нападение, вместо этого они подтолкнули собаку к берегу, демонстрируя отсутствие голода», — написали индийские зоологи Уткарша М. Шаван и Манож Р. Боркар.

Взрослые индийские крокодилы достигают пяти с половиной метров в длину и веса до 450 килограммов.

Ранее сообщалось, что в Китае более 70 крокодилов сбежали из питомника в провинции Гуандун из-за ливней. Бушующий в регионе тайфун «Хай Куй» разрушил крокодиловую ферму, рептилии были замечены в потоках воды на деревенских улицах.

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Источник — lenta.ru
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