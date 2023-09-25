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В стране и мире

Коллектор из наркошопа пришел к школьнице и потребовал раздеться и извиниться

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В Свердловской области задержали 24-летнего коллектора наркошопа из Каменск-Уральского. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает Baza в Telegram.

По данным издания, молодой человек пришел к 16-летней девушке домой, объяснив ее матери, что ему нужно побеседовать со школьницей по поводу долга. Женщина пустила коллектора к девушке, тот зашел в комнату, схватил потерпевшую за шею и приказал раздеваться, после чего заставил написать извинения на бумажке. Все происходящее он заснял на камеру.

На следующий день злоумышленника задержали.

Выяснилось, что коллектором он стал, отозвавшись на объявление, где был указан адрес девушки. За выбивание долгов работодатель из наркошопа обещал исполнителю десять тысяч рублей.

25 июля сообщалось, что наркошоп обвинил школьника в подготовке диверсий за отказ работать закладчиком.

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Источник — lenta.ru
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