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В стране и мире

Россиян предупредили о шести неожиданных штрафах от ГИБДД

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Адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов рассказа, что кроме очевидных нарушений ПДД, в России существуют есть те, о которых не знают даже опытные водители. Слова эксперта приводит агентство «Прайм».

Как отметил Данилов, штраф можно получить за неправильно собранную аптечку, выход на дорогу без светоотражающего жилета и даже за поведение пассажиров.

Содержимое аптечки должно соответствовать приказу Минздрава и включать медицинскую маску, перчатки, перевязочные средства. Если что-то отсутствует, изделие просрочено или повреждено, водителя оштрафуют на 500 рублей.

Выходить вечером или ночью на проезжую часть и обочину, необходимо надевать специальный светоотражающий жилет. Если проигнорировать этот аксессуар, можно получить штраф в размере от 800 до 1 000 рублей. При этом его отсутствие в автомобиле не является нарушением.

К перевозке животных также нужно относиться внимательно. Перед началом и во время движения водитель обязан контролировать размещение, крепление и состояние питомца во избежание создания помех для движения и обзора. Нельзя перевозить животное на коленях, на передней панели машины и допускать его перемещение по салону. Игнорирование этих требований приведет к штрафу в размере 500 рублей.

Аналогичный штраф грозит за нарушение допустимого уровня шума - 96 дБА для легковых автомобилей. Это может стать результатом не только снятого глушителя, но и слишком громкая музыка.

Следующий штраф - за неправильно пристегнутый ремень - достигает 1 000 рублей. Кроме того, водитель отвечает за поведение пассажиров. Например, нельзя высовывать руки и ноги из окон машины, выглядывать из люка. Штраф за пассажира в этом случае платит водитель - 1 000 рублей за взрослого и 3 000 рублей за несовершеннолетнего.

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Источник — lenta.ru
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